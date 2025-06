Governo fará MP para compensar alta na conta de luz causada por queda de veto, diz Randolfe

O senador declarou também que não há possibilidade de aumento de tributação para compensar esses possíveis aumentos. Disse ainda que a ideia do governo era editar a MP antes da análise dos vetos, mas que não houve acordo e os vetos acabaram votados.

Mais cedo, o Congresso aprovou trechos do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a prorrogação de contratos de compra de energia do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). Também foram derrubados vetos sobre a contratação de capacidade e energia associada de hidrelétricas, sobre a contratação de energia proveniente de hidrogênio líquido e eólicas e ainda adiamento da contratação de energia e compensação de montantes previstos para contratação.

Segundo Randolfe, a questão do Proinfa não impactará na conta de energia, mas a derrubada dos vetos sobre pequenas hidrelétricas podem causar algum impacto, o qual não especificou.