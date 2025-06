Latam amplia voos em 16% a partir de outubro, com novas rotas e reforços na malha atual

Todas as rotas serão operadas por aeronaves Airbus A319 ou A320, com capacidade para até 174 passageiros.

"O Brasil é estratégico para a Latam e essa nova expansão reafirma nosso compromisso com a conectividade do País. Com mais rotas e voos, facilitamos o acesso entre capitais e cidades do interior, com eficiência e conforto para o cliente", afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.