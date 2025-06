Monitor do PIB aponta queda de 0,4% em abril ante março, aponta FGV

As importações subiram 12,9% no trimestre até abril ante o mesmo trimestre do ano anterior, com destaque para bens de capital, intermediários e serviços.

"As importações de bens de consumo e de produtos agropecuários, embora tenham sido positivas, pouco contribuíram para o expressivo crescimento do componente. A importação de produtos da extrativa foi a única retração do componente", informou o relatório do Monitor do PIB.

Em termos monetários, o PIB alcançou R$ 4,057 trilhões no acumulado de janeiro a abril, em valores correntes. A taxa de investimento da economia foi de 18,3% em abril.