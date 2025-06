Ouro fecha em baixa, apesar de renovadas tensões, com dólar forte e cotação elevada

O contato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta terça-feira, 17,, prosseguindo a queda do metal na semana, com analistas observando uma busca limitada pelo refúgio. Apesar da renovada escalada de tensões entre Irã e Israel, incluindo declarações que sugerem um envolvimento americano no conflito, as já elevadas cotações da commodity limitam sua demanda, enquanto o ouro é pressionado ainda por uma alta do dólar, que torna o metal, cotado no ativo, mais caro.

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 0,30% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.406,9 por onça-troy.

"A escalada do conflito entre Israel e o Irã ainda não levou a uma fuga pronunciada para portos seguros. Por outro lado, a reação silenciosa sugere que a alta do preço do ouro, que atingiu quase 30% somente desde o início do ano, é cada vez mais vista como esgotada", avalia o Commerzbank. "Isso também é corroborado pelas recentes altas acentuadas de outros metais preciosos, como prata e platina, que aparentemente estão sendo usados como alternativas ao ouro", sugere.