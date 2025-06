Segurança do fornecimento de petróleo segue como prioridade na agenda internacional, diz AIE

A Agência Internacional de Energia (AIE) avaliou que, com as incertezas geopolíticas e econômicas afetando produtores e consumidores de petróleo, a segurança do fornecimento de petróleo continua sendo uma prioridade na agenda da política energética internacional.

Em relatório divulgado nesta terça-feira, 17, a AIE pontuou que a decisão do grupo de produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), liderado pela Arábia Saudita, de começar a reduzir as restrições à produção de petróleo em maio de 2025 está redefinindo as trajetórias de oferta de petróleo para o período previsto de 2024 a 2030.

O aumento previsto na produção da Opep+ e o impacto de tarifas mais altas no comércio levaram os preços do petróleo a níveis mínimos em quatro anos em abril e início de maio. Como resultado, os executivos do setor petrolífero estavam recalibrando os planos de investimento.