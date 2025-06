Senado dos EUA aprova projeto que regulamenta stablecoin em vitória da indústria da criptomoeda

Espera-se que o mercado de stablecoins, que movimenta cerca de US$ 240 bilhões, cresça nos próximos anos, com entrada de gigantes do setor financeiro como Visa e Mastercard, atraídos em parte pela perspectiva de segurança regulatória criada pelo projeto de lei. Amazon.com e Walmart estão entre as grandes empresas que também exploram stablecoins.

Muitos democratas aderiram à iniciativa liderada pelo Partido Republicano após fortalecer as proteções ao consumidor e as disposições de segurança nacional. Os defensores do projeto de lei argumentaram que não fazer nada levaria o setor para o exterior e levaria a atividades ainda mais obscuras.