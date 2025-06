Superintendência-Geral do Cade aprova, sem restrições, aquisição do Banco Master pelo BRB

A Superintendência-Geral (SG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB). O despacho da SG foi publicado no sistema processual do órgão nesta terça-feira, 17. O BRB anunciou no dia 28 de março a intenção de comprar 58% das ações do Master pelo valor de R$ 2 bilhões. O Banco Central ainda precisa autorizar o negócio.

Na decisão, assinada pelo superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto, a conclusão é de que "a operação não possui o condão de acarretar prejuízos ao ambiente concorrencial".

A avaliação é de que a participação conjunta das duas instituições nos mercados com sobreposição horizontal encontra-se abaixo de 20% (esse é o filtro a partir do qual se presume posição dominante) e que a participação de cada uma nos mercados verticalmente integrados está abaixo de 30% (filtro a partir do qual se presume capacidade de fechamento de mercado).