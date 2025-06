Taxas de juros sobem com piora da aversão ao risco geopolítico na véspera do Copom

Os juros futuros subiram nesta terça-feira, 17, com exceção dos vértices curtos, que terminaram o dia estáveis. Pesou sobre a curva local a piora na aversão ao risco geopolítico dada a escalada das tensões no Oriente Médio, o que eleva o cenário de incertezas nesta véspera de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,860%, de 14,863% na terça-feira no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 subiu de 14,17% para 14,23%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 13,54%, de 13,45%.

Após uma manhã de movimentos lateralizados, as taxas passaram a avançar à tarde com a possibilidade de intervenção dos EUA no Irã. Fontes indicaram à CNN que o presidente Donald Trump está cada vez mais inclinado a usar recursos militares dos EUA para atacar instalações nucleares iranianas e a rejeitar a ideia de uma solução diplomática. Trump afirmou nesta terça que a paciência com o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, "está se esgotando". A busca por segurança pressionou os rendimentos dos Treasuries para baixo e o dólar teve alta generalizada. O petróleo subiu mais de 4%.