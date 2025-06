Trump poupa TikTok da proibição com outra extensão de prazo

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinará uma ordem executiva que poupará o TikTok por mais três meses da aplicação de uma lei que proibira ou forçaria a venda do aplicativo.

"Como ele já disse várias vezes, o presidente Trump não quer que o TikTok fique no escuro", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. "Essa prorrogação durará 90 dias, que a administração gastará trabalhando para garantir que esse acordo seja fechado para que o povo americano possa continuar a usar o TikTok com a garantia de que seus dados estão seguros e protegidos".

Essa é a terceira prorrogação desde que o republicano assumiu o cargo em janeiro. A Casa Branca trabalhou na estrutura de um acordo para que os investidores assumissem a propriedade de um TikTok operado pelos EUA, mas ele ficou preso nas negociações comerciais com a China. Essa mesma estrutura está sobre a mesa, mas até que as tensões com Pequim sejam resolvidas, não é provável que um acordo prossiga, afirmaram autoridades do governo.