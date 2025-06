Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com tensões geopolíticas, CPIs e à espera de BCs

Nesta quarta, foi confirmado que o CPI da zona do euro desacelerou para 1,9% em maio, ficando abaixo da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE), enquanto o CPI anual do Reino Unido arrefeceu para 3,4% no mês passado, mas ficou um pouco acima do esperado, um dia antes de o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) definir juros.

O BoE deve manter a taxa básica de juros em 4,25% ao ano na sua decisão, após cortá-la em 25 pontos-base (pb) no mês passado. A decisão ocorre após o Reino Unido ter sido o primeiro país a fechar um acordo tarifário com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que enfrenta queda no nível de emprego e a desaceleração do crescimento dos salários.

Assim, o BoE segurará as rédeas da flexibilização monetária dessa vez, voltando a cortar os juros em agosto, segundo o consenso consultado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em Londres, o FSTE 100 subiu 0,11%, a 8.843,47 pontos.

Já o dirigente do BCE Mario Centeno disse que a fraqueza da economia da zona do euro é preocupante e representa uma ameaça à meta de inflação. "Estamos muito preocupados com o crescimento na Europa porque ele não está acontecendo, e se não acontecer, a inflação não estará em 2%", disse. Mais cedo, o sueco Riksbank cortou seu juro básico em 25 pontos-base, a 2%.

A Airbus disse que aumentará o retorno para os acionistas, apostando que a demanda por aeronaves continuará a impulsionar o crescimento nos próximos anos. A fabricante europeia de aviões anunciou nesta quarta-feira que estava elevando seu índice de pagamento de dividendos para 30% a 50%, de uma faixa atual de 30% a 40%. Em Paris, as ações da empresa subiram 1,39%, onde o CAC 40 teve queda de 0,36%, a 7.656,12 pontos.