Bolsas da Europa operam mistas e sem força, antes do Fed e de olho no Oriente Médio

No meio da tarde, o Fed provavelmente deixará os juros básicos americanos inalterados pela quarta vez seguida, diante das persistentes incertezas da política tarifária dos EUA e também dos riscos geopolíticos.

Ontem, o presidente Donald Trump deu indícios de que os EUA poderão entrar no confronto de Israel contra o Irã, que começou há quase uma semana, e exigiu a "rendição incondicional" de Teerã.

No noticiário macroeconômico, foi confirmado hoje que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 1,9% em maio, ficando abaixo da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE), enquanto o CPI anual do Reino Unido arrefeceu para 3,4% no mês passado, mas ficou um pouco acima do esperado, um dia antes de o Banco da Inglaterra (BoE) definir juro.

Mais cedo, o sueco Riksbank cortou seu juro básico em 25 pontos-base, a 2%.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,20% e a de Paris avançava 0,15%, enquanto a de Frankfurt caía 0,03%. Já a de Milão ganhava 0,20%, a de Madri registrava alta de 0,20% e a de Lisboa recuava 0,66%.

