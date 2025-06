Bolsas de Nova York fecham sem coesão após falas de Powell e de olho nas tensões Israel-Irã

As tensões no Oriente Médio continuaram no radar dos investidores, com relatos de que o presidente dos EUA, Donald Trump, teria uma nova reunião, ainda nesta quarta, com seu conselho de segurança.

Ao comentar o conflito entre Israel e Irã, Powell reconheceu que "é possível que os preços de energia apresentem alta", mas ressaltou que esse tipo de evento geopolítico "não altera a forma como conduzimos a política monetária".

Em meio às incertezas, declarações de Trump indicando que um acordo comercial com a Índia está próximo de ser concluído ofereceram algum suporte aos mercados.

As ações da Tesla subiram 1,78%, em meio a expectativas com o lançamento do robotáxi. A Marvell teve alta de 7,09% após elevar para US$ 55 bilhões sua estimativa de mercado para chips customizados de inteligência artificial até 2028.

A Circle Internet disparou 34,3% após a aprovação do Genius Act pelo Senado dos EUA, projeto que visa regulamentar o mercado de stablecoins. Na esteira de ganhos, os papéis da Coinbase subiram 16,3%. Já a Bitdeer recuou 7,13% após anunciar uma oferta de US$ 300 milhões em títulos conversíveis.

Os mercados em Nova York retomam as negociações na sexta-feira.