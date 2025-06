Cargueiro regional da Embraer deve entrar em operação no 3º trimestre

"O porte da aeronave preenche um espaço único e atendido no segmento de carga. O jato também abre caminho para o desenvolvimento de novas rotas. Estamos entusiasmados com a parceria com a Embraer e a Regional One, que é um avanço fundamental para o transporte regional de cargas", Guy Bridges, Diretor Geral da Bridges Air Cargo.

A Bridges Air Cargo faz parte da Bridges Worldwide, fornecedora líder de soluções para a comunidade internacional de logística, entrega rápida e remessa expressa. A empresa tem parcerias com líderes globais em logística como FedEx, DHL e UPS.

"Este marco representa a dedicação da Regional One à inovação no mercado de aviação regional, assim como a primeira conversão do E190 para cargueiro. Juntamente com a Embraer e com nossos valiosos parceiros, estamos estabelecendo um novo padrão para o transporte de carga regional - transformando um dos jatos regionais mais eficientes do mundo no cargueiro de próxima geração", disse Hank Gibson, Presidente da Regional One.

Segundo a Embraer, o E190F foi lançado para atender às demandas dinâmicas do comércio eletrônico, que dependem de entregas ágeis e operações descentralizadas.