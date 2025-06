Cautela com decisões sobre juros impede alta do Ibovespa com NY, além do petróleo

As decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 18, concentram as atenções, bem como ficam no radar os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. O Ibovespa abriu em torno dos 138 mil pontos, acelerou aos 139.043,36 pontos (alta de 0,15%) e cedeu 0,29%, na mínima a 138.443,11 pontos.

A queda do principal indicador da B3 ocorre em meio ao declínio de 0,50% do minério de ferro em Dalian, que não chega a contaminar as ações do setor de metais, e acontece apesar da valorização - moderada - das bolsas norte-americanas.

"Os índices de ações estão operando próximos da estabilidade, enquanto esperam os comunicados das decisões sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil", diz, Pedro Caldeira, sócio da One Investimentos.