Copom antecipa interrupção de altas, mas diz que pode seguir com ciclo se for apropriado

Juros reais

Com a elevação de 0,25 ponto na Selic, o Brasil passa a ter a segunda maior taxa real de juros do mundo, com 9,53%, segundo ranking do site MoneYou. O País está atrás apenas da Turquia, com 14,44%, e à frente de Rússia (7,63%), Argentina (6,70%) e África do Sul (5,54%).

O BC calcula que a taxa real neutra de juros do Brasil - que não estimula, nem deprime a economia - é de 5,0%.

Exterior segue adverso e incerto principalmente com EUA

O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que o ambiente externo segue adverso e particularmente incerto, sobretudo por causa da conjuntura econômica e política dos Estados Unidos, com as mudanças na política comercial e fiscal. A justificativa está no comunicado do colegiado para justificar a elevação da Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,75% ao ano para 15% a.a..

"Além disso, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos também têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de acirramento da tensão geopolítica", diz o comunicado.