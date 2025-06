Dino derruba decisão que anulou relatório do Coaf sobre associação suspeita de fraudes no INSS

A decisão foi tomada no âmbito do inquérito sobre a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec). Entre os investigados estão o empresário Maurício Camisotti, descrito como "figura central" do esquema, e Antônio Carlos Camilo Antunes, o "careca do INSS", apontado como lobista. A entidade nega ligação com as fraudes.

Inicialmente, o relatório do Coaf tinha como foco a associação Amar Brasil. O documento foi compartilhado com a Polícia Federal antes da existência de um inquérito formal específico para investigar as fraudes envolvendo a Ambec.

Para o juiz de São Paulo, houve "pesca probatória", ou seja, uma devassa indiscriminada nas movimentações da associação sem indícios mínimos de crimes.

Dino afirma em sua decisão que o relatório não foi o ponto de partida da investigação, nem foi usado de forma autônoma, desvinculada de outras provas. O ministro argumentou também que a Polícia Federal pediu o documento ao Coaf por canais formais e dentro da lei.

"Não se pode, portanto, falar em requerimento isolado, desvinculado de qualquer apuração regular, tampouco em pedido genérico, sem finalidade definida ou desprovido de elementos indiciários mínimos", justificou o ministro.

A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).