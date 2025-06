Embraer: SkyWest faz pedido firme de 60 aeronaves e direito de compra para 50 jatos adicionais

A Embraer informou nesta quarta-feira, 18, que recebeu um pedido firme da SkyWest para compra de 60 aeronaves, com direitos de compra para 50 jatos adicionais. O preço de lista do contrato de pedido firme, que será incluído na carteira de pedidos da Embraer do segundo trimestre, é de US$ 3,6 bilhões. As entregas das aeronaves começarão em 2027.

Em nota, a fabricante brasileira destaca que a SkyWest Airlines é a maior proprietária e operadora de E-Jets da Embraer do mundo, com uma frota de 263 aeronaves.

"Este pedido nos permite avançar em nossa estratégia de frota de longo prazo e continuar a entregar o principal produto regional da indústria," afirma o p presidente e CEO da SkyWest, Chip Childs.