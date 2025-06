Estoques de petróleo nos EUA caem 11,473 milhões de barris, mostra DoE

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram recuo de 995 mil barris, a 22,688 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,431 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado