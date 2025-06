Fitch vê quadro fiscal 'desafiador' nos EUA e projeta déficit elevado em cenário sem reformas

A Fitch prevê que o déficit fiscal geral do governo diminuirá de 8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 para 7,1% do PIB em 2025, com projeção de US$ 160 bilhões em receitas geradas por tarifas alfandegárias.

No entanto, segundo a análise, a métrica deve voltar a aumentar a 7,6% do PIB em 2026, impulsionada pelo plano de cortes de impostos do governo e um crescimento econômico mais fraco. A expectativa da agência é de que a dívida alcance 120% do PIB em 2026, antes de avançar para 135% em 2029.

A Fitch reconhece que um conjunto de medidas de redução de gastos proposto pelo Congresso abrirá algum espaço nas contas públicas, enquanto os esforços do Departamento de Eficiência (DOGE, na sigla em inglês) deve gerar economia anual de US$ 150 bilhões. "Contudo, uma reforma significativa nos direitos obrigatórios será essencial para reforçar a sustentabilidade das finanças públicas a médio prazo", avalia.