Invepar consegue prazo e evita recuperação

7A Invepar, controladora do GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e da Linha Amarela (Lamsa), no Rio de Janeiro, chegou a um acordo com credores para ampliar o prazo da proteção judicial obtida pela companhia. Com isso, a empresa consegue, ao menos por enquanto, evitar uma recuperação judicial. O prazo aprovado para o "standstill" (suspensão do pagamento de dívidas) é de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. As dívidas em renegociação somam R$ 1,5 bilhão.

A proteção contra credores (cautelar) obtida pela companhia em antecipação a um eventual pedido de recuperação judicial expiraria na meia-noite desta terça-feira, 17. A ampliação foi formalizada na Justiça anteontem. Uma assembleia geral extraordinária de acionistas, que seria realizada para deliberar sobre o pedido de recuperação, havia sido suspensa na última quinta-feira, 12, e remarcada para esta segunda, 16. No entanto, o encontro foi novamente adiado para o dia 2 de julho.

Em nota, a Invepar afirmou que o fechamento do acordo permite a construção de uma saída negociada entre as partes. Isso porque ficam suspensos os pagamentos de dívidas da companhia no prazo acordado ("standstill"). O acordo ainda passa pela Justiça, mas, como há entendimento entre as partes, a expectativa é de aprovação.