Ouro fecha perto da estabilidade, observando sinais do Oriente Médio e à espera do Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou perto da estabilidade nesta quarta-feira, 18,, com investidores observando as disputas entre Israel e Irã, que não sinalizam progressos no campo diplomático e ainda deixam em aberto um envolvimento dos Estados Unidos. Além disso, o mercado aguarda com grande expectativa a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) nesta tarde, quando é esperada uma manutenção de taxas, mas serão observadas as sinalizações do presidente da autoridade, Jerome Powell, além das projeções do banco central.

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 0,03% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.408,1 por onça-troy.

Para o TD Securities, a ação anômala dos preços nos mercados de ouro nos últimos anos sugere que estamos em meio a uma ordem monetária em mudança. "Acreditamos que o ouro está se beneficiando particularmente da perda parcial da função de reserva de valor do dólar, e que os fluxos recentes de bancos centrais e do setor oficial, a atividade de compra do Oriente, a participação limitada de fundos macroeconômicos ocidentais e o aumento das alocações estratégicas são sintomas disso", avalia.