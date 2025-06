Parada LGBT+ e Marcha para Jesus devem injetar R$ 591 mi na economia paulistana, diz ACSP

A 29ª Parada do Orgulho LGBT+ e a 33ª Marcha para Jesus devem injetar R$ 590,6 milhões na economia da cidade de São Paulo, segundo estimativa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O valor leva em conta dados do setor e do Observatório de Turismo e Eventos (OTE) da Prefeitura de São Paulo.

A Parada do Orgulho LGBT+ acontece no domingo, 22, e será a responsável pela maior parte da injeção de recursos (R$ 548,5 milhões), com crescimento de 16% em relação ao ano passado.

A Marcha para Jesus, prevista para a quinta-feira, 19, deve responder pelos R$ 42,1 milhões restantes, aumento de 5% na comparação anual.