Powell diz que tarifas devem elevar inflação e Fed precisa evitar persistência nos preços

O presidente do Fed reconheceu que a inflação "tem rodado um pouco acima da meta de 2%" e que "as expectativas de inflação subiram recentemente". Apesar das incertezas, Powell afirmou que a economia americana segue sólida e que as condições do mercado de trabalho permaneceram firmes. "O desemprego tem se mantido em uma faixa estreita e baixa, e um amplo conjunto de indicadores é consistente com o pleno emprego", disse. Ele afastou pressões salariais como foco de preocupação: "O mercado de trabalho não é uma fonte de pressão inflacionária."

Powell, contudo, reconheceu que o cenário é desafiador. "As projeções dos formuladores de política do Fed estão sujeitas a incertezas, que estão extraordinariamente elevadas neste momento." Ainda assim, segundo ele, "a atual postura da política monetária está bem posicionada para reagir".

Tendência para os próximos meses

O presidente do Federal Reserve afirmou que os efeitos dos aumentos tarifários promovidos pelo governo dos EUA já começam a ser sentidos e devem se intensificar nos próximos meses. A declaração foi feita em coletiva de imprensa após a decisão de política monetária.

Segundo o presidente do Fed, "leva tempo para que as tarifas cheguem até o consumidor final", mas o BC americano já observa pressão nos preços de bens e que espera "ver mais disso no verão" do Hemisfério Norte.

Powell destacou que a magnitude e a duração do impacto ainda são difíceis de estimar. "O tamanho, a quantidade e a duração das tarifas são altamente incertos", afirmou. "Estamos nos adaptando em tempo real às estimativas de quão altas essas tarifas serão."