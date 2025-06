Powell: incerteza com política tarifária gera receio em prosseguir com cortes de juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que a incerteza gerada pelo novo ciclo de tarifas anunciado pelo governo dos EUA tem deixado os dirigentes do BC dos Estados Unidos receosos em prosseguir com cortes de juros. "O que sabemos é que as tarifas serão muito maiores do que os prognósticos", disse nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa.

Powell explicou que, sem o fator tarifas, o Comitê já estaria mais confiante na trajetória de queda da inflação. "Será necessário ter confiança de que a inflação está caindo. Sem tarifas, essa confiança estaria se formando", afirmou. Ele ressaltou que "para reduzir juros, estamos esperando para ver o que acontece com as tarifas", já que o impacto inflacionário ainda está por vir.

Segundo Powell, "alguém tem de pagar pelas tarifas", e isso tende a repercutir nos preços.