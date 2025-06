Qualquer que seja a licitação que aconteça no Brasil, Petrobras estará lá, diz Magda

O apetite da Petrobras para exploração está mantido, mesmo que o preço do petróleo volte à cotação anterior ao agravamento do conflito no Oriente Médio, ou seja, cerca de US$ 10 abaixo do valor atual, que está em torno dos US$ 75, disse nesta quarta-feira, 18, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

"Quando se fala em exploração, com qualquer preço de petróleo, ela está garantida. Qualquer que seja a licitação que aconteça no Brasil, estaremos lá", disse a presidente da estatal, em coletiva do balanço do primeiro ano de sua gestão.

A mensagem foi confirmada pela diretora de Exploração e Produção, Sylvia Anjos: "O Brasil é sempre a 1ª, 2ª e 3ª opção, estaremos em todos os "bids" (leilão de áreas de petróleo)", disse a executiva, que também tem voltado seus olhos para áreas fora do Brasil, como África e Índia, possíveis futuros locais de exploração pela empresa.