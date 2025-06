Regulador de câmbio da China promete manter yuan estável e reforça abertura do mercado cambial

Em linha com o compromisso de abertura, o governo pretende "promover a liberalização institucional de alto nível" do câmbio e facilitar o investimento estrangeiro, com medidas como "flexibilização de registros, otimização de cotas de dívida externa e expansão do acesso ao mercado cambial".

O comunicado ainda detalha ações para melhorar a segurança regulatória e ampliar o uso de tecnologias como inteligência artificial (IA) e big data. Entre as próximas iniciativas, estão o apoio a empresas de tecnologia no financiamento transfronteiriço e a implementação de políticas inovadoras nas zonas de livre comércio.

A construção de Xangai como centro financeiro internacional segue como prioridade estratégica. Para Hexin, a cidade já possui "a estrutura de mercado mais completa e o mais alto grau de abertura financeira do país".