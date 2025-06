Sindipetro-AM denuncia no Cade irregularidades na operação da Ream

"Tal conduta também representa grave frustração dos compromissos assumidos no Termo de Compromisso de Cessação (TCC) firmado no processo de desinvestimento da unidade com o órgão de controle", afirmou a FUP em nota.

Encaminhada pela Advocacia Garcez, a ação solicita ao Cade a abertura de inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica, a análise do descumprimento do TCC e a revisão dos efeitos concorrenciais da operação de venda da Reman ao Grupo Atem.

Efeitos

Entre os principais efeitos danosos identificados e denunciados ao Cade, destacam-se: descaracterização da atividade-fim da refinaria, comprometendo o fundamento econômico da operação aprovada; criação de barreiras ao desenvolvimento pleno do mercado de combustíveis; prejuízo a distribuidoras independentes, que perderam o acesso competitivo ao fornecimento local; e aumento dos preços dos combustíveis na região Norte, com valores até 10% acima da média nacional em grande parte do período pós-privatização.

"Essas práticas comprometem os princípios da livre concorrência e da eficiência econômica, violam os pressupostos que embasaram a aprovação da operação e representam risco iminente à integridade da estrutura de mercado na Região Norte", afirma o documento.

ANP