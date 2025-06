STF recebe 1ª investigação sobre autoridade com foro e suspeita em fraudes no INSS

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu o primeiro inquérito sobre as fraudes contra aposentados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O fato de a investigação subir para o tribunal significa que surgiram suspeitas sobre a participação de alguma autoridade. O nome é mantido em sigilo.

Deputados, senadores, ministros de Estado, ministros de tribunais superiores, presidente e vice estão no rol de autoridades com foro no STF.