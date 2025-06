Trump reitera que Fed deve cortar taxa de juros e sugere redução de 2,5 pontos porcentuais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve cortar as taxas de juros na decisão que será anunciada na tarde desta quarta-feira, 18, mas não acredita que essa será a escolha do BC americano. "O Jerome Powell [presidente do Fed] provavelmente não vai cortar os juros hoje, ele tem feito um trabalho ruim. Ele deve me odiar porque peço para que ele corte os juros, mas ele é atrasado. Seria bom estar 2,5 pontos porcentuais abaixo da taxa atual", disse, ao responder perguntas de repórteres nesta quarta-feira.

Atualmente, a taxa dos Fed Funds na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano.

Trump disse que esperará até que o presidente do Fed saia do cargo para, então, "pensar em longo prazo". "Vou focar no curto prazo, reduzir bastante as taxas e depois focar no longo prazo", afirmou.