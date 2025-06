BC da Inglaterra deixa juro inalterado em 4,25% em meio a persistentes incertezas tarifárias

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu deixar sua principal taxa de juros inalterada, em 4,25%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 19, em meio a persistentes incertezas sobre os efeitos econômicos da política tarifária dos EUA e pressões inflacionárias domésticas.

A decisão, que veio em linha com a expectativa de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), volta a interromper o ciclo de afrouxamento monetário iniciado pelo BC britânico em agosto do ano passado. Desde então, o BoE reduziu seu juro básico em quatro ocasiões, a última vez em maio.

Embora o Reino Unido tenha fechado um acordo comercial com os EUA após o tarifaço do começo de abril, o governo Trump ainda não conseguiu firmar pactos com outros grandes parceiros, como China e zona do euro, alimentando dúvidas sobre a perspectiva da economia global.