BC põe Selic em 15% e sinaliza pausa no ciclo de alta em julho

Com a inflação ainda longe da meta, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aprovou nesta quarta-feira, 18, aumento de 0,25 ponto porcentual para a taxa básica de juros, que passou de 14,75% para 15% ao ano. A decisão foi unânime.

Em comunicado, o colegiado antecipou que pode interromper o ciclo de alta da Selic na sua próxima reunião, no fim de julho, para avaliar os impactos do ajuste monetário já realizado. O comitê informou que já enxerga "certa moderação" no nível de atividade - no documento divulgado em maio, falava em "incipiente moderação".

A pausa, no entanto, não está garantida. Segundo o Copom, os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e o colegiado "não hesitará em prosseguir no ciclo de ajuste caso julgue apropriado". Um dos pontos de atenção virá do exterior, já que o documento de ontem destacou que houve um "acirramento da tensão geopolítica".