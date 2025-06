Bolsas da Europa operam em baixa, de olho no Oriente Médio e à espera de decisão do BoE

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu com assessores de segurança pela segunda vez em dois dias para avaliar a possibilidade de lançar um ataque militar contra o Irã em meio ao confronto com Israel.

Logo mais, o BoE anuncia decisão de juros. É amplamente esperado que o BC britânico mantenha sua taxa básica de juros em 4,25% em meio às incertezas da política tarifária do governo Trump, assim com fez o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) ontem.

Outros BCs europeus, no entanto, cortaram seus juros em 25 pontos-base entre ontem em hoje com o argumento de que a inflação desacelerou mais do que esperado. Foi o caso do sueco Riksbank, ontem, e do suíço SNB e do norueguês Norges Bank, hoje.

Às 7h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19%, a de Paris recuava 0,62% e a de Frankfurt cedia 0,32%. As de Milão e Madri tinham respectivas perdas de 0,50% e 0,60%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,07%.

