Cemig investe R$ 200 mi para aumentar disponibilidade de energia na região de Iturama

A empresa prevê, ainda, a ampliação da subestação Campina Verde 2, com previsão de conclusão em fevereiro de 2027,e da subestação Ituiutaba 4, com entrega para outubro do mesmo ano. Haverá, ainda, a construção da linha de distribuição Frutal 2 - Itamaragibe, e a instalação da subestação Itapagipe, que será energizada até o final deste ano.