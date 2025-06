Colômbia anuncia adesão ao Banco do Brics

Na ocasião, Petro disse a jornalistas que a Colômbia tinha o compromisso de comprar US$ 512 milhões em ações do banco. Ele também afirmou que estava animado com a possibilidade de garantir o apoio do NDB à construção de um canal ou ferrovia de 120 quilômetros conectando as costas atlântica e pacífica do país.

Agora, a Colômbia se torna o sexto país a aderir ao NDB. Em 2021, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Uruguai passaram a fazer parte do banco. Depois, Egito (2023) e Algeria (2024) também aderiram.