Fed resiste à pressão de Trump e mantém juros pela quarta vez

"O (Jerome) Powell provavelmente não vai cortar (os juros) hoje, ele tem feito um trabalho ruim. Ele deve me odiar porque peço para que ele corte os juros, mas ele é atrasado. Seria bom estar 2,5 pontos porcentuais abaixo (da taxa atual)", disse, ao responder a perguntas de repórteres. O presidente americano repetidamente chamou Powell de "estúpido".

Trump disse que vai esperar até que o presidente do Fed saia do cargo para, então, "pensar em longo prazo". "Vou focar no curto prazo, reduzir bastante as taxas e depois focar no longo prazo", afirmou.

Em 2017, Trump quebrou uma tradição de décadas e anunciou que não iria reconduzir Janet Yellen ao comando do Fed e a substituiria por Powell, um advogado multimilionário de 64 anos que fez carreira no mercado financeiro e integra o board de governadores da instituição desde 2012. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.