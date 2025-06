UE aprova compra do Banco BPM pela UniCredit, com condições para preservar concorrência

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE) anunciou nesta quinta-feira, 19, em comunicado, a aprovação da proposta de aquisição do Banco BPM pela UniCredit, com a ressalva de que a operação só será concluída mediante pleno cumprimento dos compromissos assumidos pela UniCredit para preservar a concorrência no setor bancário italiano.

Segundo a UE, a análise identificou que, "a nível local, a operação proposta levantaria preocupações concorrenciais nos mercados de depósitos e empréstimos para consumidores e pequenas e médias empresas".

A Comissão observou sobreposição relevante entre as atividades e agências das instituições em 181 áreas locais, o que poderia resultar em "excesso de poder de mercado, preços mais altos e redução da concorrência".