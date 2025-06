Bolsas de NY fecham em baixa em volta de feriado, com atenção às tensões geopolíticas

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, 20, na volta do feriado que manteve os mercados fechados ontem. As tensões geopolíticas envolvendo Israel e Irã seguem dominando as atenções, e as declarações da Casa Branca de que a decisão sobre uma intervenção americana foi adiada para daqui duas semanas chegou a levar apetite por risco aos mercados, no entanto, a cautela por uma escalada do conflito prossegue. Entre destaque nas quedas, estiveram as ações de chips, com a notícia de novas restrições ao mercado. A sessão foi marcada pelo "triple witching", com o vencimento simultâneo de opções de ações, opções de índices e futuros de índices.

O Dow Jones subiu 0,08%, aos 42.206,82 pontos; o S&P 500 recuou 0,22%, aos 5.967,82 pontos; e o Nasdaq fechou em queda de 0,51%, aos 19.447,41 pontos.

Em geral, os mercados de ações tendem a ser menos afetados pelos mercados de energia hoje do que no passado, já que a economia mundial é muito menos dependente de energia hoje do que costumava ser, aponta a Capital Economics. A participação do setor de energia no Índice ACWI da MSCI, por exemplo, está atualmente bem abaixo de 4%, menos de um terço do seu nível em 2011.