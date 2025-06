Fed: Daly vê maior possibilidade de corte de juros no outono americano, não em julho

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, indicou nesta sexta-feira, 20, que vê "mais o outono do hemisfério norte, e não a reunião de julho, como momento possível para um corte" de juros, conforme afirmou durante entrevista à CNBC.

Segundo Daly, a decisão dependerá da evolução da economia, especialmente do mercado de trabalho. "A menos que eu visse um enfraquecimento do mercado de trabalho, o outono parece mais apropriado para um corte de juros", completou. O outono nos EUA começa em setembro.

Sem direito a voto nas reuniões deste ano do Fed, a presidente da distrital de São Francisco ainda minimizou o impacto imediato das tarifas dos EUA sobre a inflação. "As preocupações com o impacto das tarifas na inflação não são tão grandes quanto quando foram anunciadas pela primeira vez", disse.