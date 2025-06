Ibovespa se ajusta a juros e cai 1,15%, aos 137,1 mil pontos

Em dia de vencimento de opções sobre ações, o Ibovespa retrocedeu para a linha dos 137 mil pontos, em baixa de 1,15% no fechamento, aos 137.115,83, tendo tocado 136.814,52 na mínima do dia. Assim, a semana termina em tom distinto da segunda-feira, quando o índice havia se reaproximado dos 140 mil na máxima daquela sessão e encerrado acima dos 139 mil - marca retomada em fechamento pela primeira vez desde 27 de maio.

A abertura da segunda quinzena de junho parecia que levaria o Ibovespa para cima, mas, finalizada a semana, o índice segue quase neutro no mês (+0,07%). Na semana, também houve virtual estabilidade (-0,07%), conservando praticamente a recuperação, de 0,82%, do intervalo anterior - que havia interrompido três perdas semanais. O giro desta sexta-feira subiu a R$ 31,3 bilhões, reforçado pelo vencimento de opções sobre ações. No ano, o Ibovespa sobe 13,99%.

Apesar do prosseguimento da volatilidade de preços no petróleo - com a referência global, o Brent, em baixa acima de 2% no fechamento em Londres -, Petrobras foi a exceção entre as ações de maior peso no índice, com a ON em alta de 0,45% e a PN, em leve baixa de 0,27% no fechamento. Vale ON caiu 2,58%, abaixo de R$ 50 no fechamento, a R$ 49,92, também a mínima do dia. Entre os maiores bancos, as perdas chegaram a 2,11% (BB ON, outra ação no piso da sessão no encerramento).