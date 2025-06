Incerteza com Selic impede Ibovespa de subir com Nova York e minério de ferro

A possibilidade de que a Selic fique no nível de 15% ao ano por um bom período, como entendimento de especialistas após o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar a taxa na quarta-feira à noite, impede alta do Ibovespa nesta sexta-feira, 20, em sintonia com as bolsas norte-americanas e avanço de 0,93% do minério de ferro hoje em Dalian.

Na volta do feriado de Corpus Christi no Brasil e de Juneteenth nos Estados Unidos, o principal indicador da B3 se depara com valorização dos mercados de ações em Nova York, avanço dos rendimentos dos Treasuries e queda de cerca de 3% do petróleo em Londres. Ao mesmo tempo, a agenda esvaziada e o vencimento de opções sobre ações na B3 podem dar espaço para volatilidade.

Apesar de os Estados Unidos terem dito que divulgarão se entrarão no conflito no Oriente Médio em duas semanas, o que dá certo alívio aos mercados, os ataques entre Israel e Irã continuam, elevando as incertezas quanto a um desfecho. Hoje a guerra entra em seu oitavo dia, enquanto novos esforços diplomáticos podem estar em andamento.