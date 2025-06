KPMG: Mineração teve 6 operações de M&A no primeiro trimestre

O setor de mineração brasileiro registrou seis operações de fusões e aquisições e operações societárias no primeiro trimestre de 2025, o dobro do verificado no ano passado, conforme a KPMG em estudo trimestral. O movimento se dá na contramão da tendência geral do mercado, que registrou recuo de 6% nas operações de M&A.

O segmento de minerais estratégicos continuou dando impulso aos negócios, mas houve uma concentração de três grandes operações no trimestre, o que é pouco usual, disse Paulo Guilherme Coimbra, sócio da KPMG e coordenador geral da pesquisa. "No contexto de M&A, tem acontecido muitas operações devidas a mudanças previstas e, também, a mudanças relacionadas à gestão de portfólio, como no caso da Anglo American, com desinvestimento em um lugar para investir em outros."

A Cosan, mirando a redução de sua dívida, vendeu em janeiro a sua participação de 4,05% na Vale, zerando sua posição e levantando R$ 9,1 bilhões. A Vale, por sua vez, comprou a participação de 50% da Baoshan Iron & Steel na mineradora Baovale e assumiu 100% do ativo, possibilidade que já era prevista em acordo de 2001.