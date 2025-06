Lavoro protocola acordo extrajudicial para reestruturar R$ 2,5 bi em dívidas com fornecedores

A Lavoro protocolou na Justiça de São Paulo, na quarta-feira, 18, o pedido de recuperação extrajudicial (RE) para reestruturar aproximadamente R$ 2,5 bilhões em dívidas comerciais com fornecedores de insumos agrícolas. O processo, segundo o CEO da companhia, Ruy Cunha, é resultado de meses de negociação com os principais credores e tem como foco garantir o fornecimento de insumos para as próximas safras.

A recuperação extrajudicial, prevista na Lei nº 11.101/2005, permite que uma empresa negocie condições de pagamento com seus credores fora do trâmite tradicional de uma recuperação judicial, mas com homologação pela Justiça para dar caráter vinculante aos termos para todos os credores da mesma classe. "Exploramos diversas alternativas, mas entendemos que a RE era o instrumento que traria mais segurança para todas as partes envolvidas", afirmou Cunha em entrevista ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O plano da Lavoro divide os credores em cinco classes, com diferentes condições de pagamento. Os 'Credores Apoiadores Gerais' receberão 100% do principal, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em dez parcelas semestrais, com início em setembro de 2025 e término em abril de 2030. Até 10% do valor poderá ser quitado por meio de produtos já disponíveis no estoque da companhia. Na categoria dos 'Credores Apoiadores Especiais', o pagamento será feito em oito parcelas semestrais, de setembro de 2025 a abril de 2029, com a possibilidade de até 20% do crédito ser liquidado com produtos em estoque, ou até 40%, no caso de créditos denominados em dólar.