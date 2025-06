Ouro fecha em queda com sinal do Fed ofuscando busca de segurança com Oriente Médio

Taxas mais altas normalmente reduzem o entusiasmo dos investidores por ouro sem juros. Enquanto isso, o presidente americano, Donald Trump, disse que decidiria dentro de duas semanas se se juntaria a Israel no ataque ao Irã, aumentando a pressão sobre este último para negociar. A demanda por refúgios seguros tem sido um forte apoiador do ouro no ano até o momento, mantendo um piso sob os preços.

Para Fawad Razaqzada, da StoneX, a demanda por ativos de refúgio deveria ser alta, já que as negociações entre Israel e Irã estão um desastre, mas a queda do ouro demonstra sinais de que uma fraqueza fundamental está se aproximando. Ainda assim, indicadores técnicos de negociação apontam para o ouro ainda em alta, e os principais pisos de preço ainda estão se mantendo firmes, escreveu Razaqzada.

"Portanto, é muito cedo para declarar o fim da tendência de alta do ouro, especialmente antes do fim de semana, quando as coisas podem esquentar novamente no Oriente Médio", afirmou.

*Com informações da Dow Jones Newswires