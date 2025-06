Putin exalta crescimento de economia russa e afasta temores de recessão e contração

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o país segue em trajetória firme de expansão econômica, apesar das sanções ocidentais e da instabilidade global.

"O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) não petrolífero e gasoso da Rússia em 2023 foi de 7,2%, e em 2024 foi de quase 5%.", disse Putin durante discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo nesta sexta-feira, 20. Segundo ele, "a economia russa está se tornando mais complexa e diversificada", o que reforça sua resiliência.

Os comentários contrastam com declarações do ministro da Economia da Rússia, Maxim Reshetnikov, que disse, na quinta-feira, 19, que a economia do país está "à beira de entrar em recessão".