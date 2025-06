Carlos da Câmara Pestana, ex-presidente do Itaú, falece aos 93 anos

Para o CEO do Itaú, "Câmara Pestana foi mais do que um executivo brilhante: foi um verdadeiro mentor de gerações, um arquiteto de valores e um exemplo de liderança ética, estratégica e humana". No banco especificamente, Maluhy considera que o executivo foi peça-chave no fortalecimento da cultura corporativa, tendo liderado a criação dos Princípios do Grupo Itaú e conduzido o banco com firmeza durante os anos difíceis da hiperinflação.

"Sua gestão foi marcada por disciplina, inovação e um olhar generoso para o desenvolvimento de talentos", complementa.

Maluhy diz ainda que Câmara Pestana moldou a cultura, inspirou pessoas e ajudou a construir uma instituição sólida, ética e preparada para o longo prazo. "Sua memória viverá em cada valor que cultivamos aqui no banco e em cada decisão que tomamos com responsabilidade e visão de futuro. À família e amigos, nossos sentimentos mais sinceros. A todos que tiveram o privilégio de conviver com ele, fica a admiração e a gratidão eternas."