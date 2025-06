Alta em NY e do minério é incapaz de animar Ibovespa, em meio a riscos com guerra e locais

O Ibovespa cai apesar da alta das bolsas norte-americanas, enquanto investidores monitoram os desdobramentos do conflito no Oriente Médio após a entrada dos EUA na guerra, no sábado.

Após subir para US$ 80 o barril ontem, o petróleo tipo Brent - referência para a Petrobrás - opera com volatilidade. Após avançar mais cedo, cedia 1,00% por volta das 11 horas, pesando nos papéis da Petrobras enquanto os demais do setor avançavam. Nem mesmo empolga a elevação de 0,50% do minério de ferro hoje em Dalian, na China. Só Vale subia, mas era de forma moderada (0,10%). Além disso, ações mais sensíveis ao ciclo econômico são destaque de baixa na B3 assim como de grandes bancos.

As incertezas quanto ao rumo da guerra no Oriente Médio dão espaço para volatilidade. O risco de retaliação iraniana, especialmente com o possível fechamento do estratégico do Estreito de Ormuz, por onde escoa cerca de 20% do petróleo mundial, mantém o mercado em alerta após os EUA entrarem de vez na guerra no sábado. Naquele dia, os EUA atacaram as principais instalações nucleares iranianas. Além disso, a semana conta com uma agenda importante, com falas de dirigentes de bancos centrais europeus e dos EUA, além da divulgação de PMIs. Nos EUA, os destaques são o PIB e dado de inflação PCE.