Após recurso de Petlove ao Cade, Cobasi e Petz negam qualquer risco concorrencial em fusão

Após a Petlove apresentar recurso contra a fusão entre a Cobasi e a Petz, as duas companhias emitiram nota para dizer que não há qualquer risco concorrencial na operação. A fusão foi aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral (SG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no início de junho. O recurso da Petlove entrou no sistema nesta segunda-feira, 23.

A concorrente sustenta que a operação resultará em monopólio em centenas de mercados de varejo físico e em concentração elevada no varejo online.

A empresa pede a reprovação da operação, alegando que a decisão da área técnica do Cade não trata de preocupações concorrenciais relevantes e, portanto, merece reanálise por parte do Tribunal do Conselho.