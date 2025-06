Bank of New York Mellon aborda Northern Trust para potencial fusão

O Bank of New York Mellon contatou a Northern Trust na semana passada para expressar interesse em se fundir com sua rival menor, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, no que seria um negócio gigantesco para o setor de serviços financeiros.

Os diretores executivos do BNY e da Northern Trust tiveram pelo menos uma conversa, disseram as pessoas, embora as empresas não tenham discutido uma oferta específica.

O BNY está considerando seus próximos passos, que podem incluir retornar à Northern Trust com uma oferta formal. É possível que as negociações não resultem em uma transação, alertaram as pessoas.