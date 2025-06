Bolsas da Ásia fecham mistas, de olho em possível resposta do Irã a ataque dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores aguardam possível reação do Irã a ataques dos EUA contra instalações nucleares iranianas no fim de semana.

O índice japonês Nikkei caiu 0,13% em Tóquio, a 38.354,09 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,24% em Seul, a 3.014,47 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,42% em Taiwan, a 21.732,02 pontos.