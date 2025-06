Bolsas da Europa operam em baixa contida, à espera de possível reação do Irã a ataque dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/06/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa contida na manhã desta segunda-feira, à medida que a decisão dos EUA de se juntar a Israel em ataques contra instalações nucleares do Irã intensificou temores de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,13%, a 535,83 pontos.